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Происшествия30 августа 2022 3:58

Дорожный рабочий погиб при столкновении грузовика с экскаватором в Усть-Куте

В момент ДТП он находился рядом со строительной техникой
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пешеход погиб при столкновении грузовика «МАЗ» с экскаватором в Усть-Куте

Пешеход погиб при столкновении грузовика «МАЗ» с экскаватором в Усть-Куте

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Из-за столкновения грузовика «МАЗ» с экскаватором утром 30 августа на улице Заречная в Усть-Куте погиб 44-летний мужчина. В момент ДТП дорожный рабочий находился рядом со строительной техникой. При этом водители не пострадали. По результатам освидетельствования алкоголя в их крови не найдено. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские выясняют причины и условия произошедшего, - отмечают в ведомстве.

Автоинспекторы призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, не совершать необдуманных и резких маневров на дороге, которые могут привести к трагедии.

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