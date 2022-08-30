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Общество30 августа 2022 8:49

Женщина получила штраф 1,5 тысячи рублей за курение в самолете Москва-Иркутск

Теперь она может попасть в "черный список" авиакомпании
Дарья БОЛЕСОВА
Самолет успешно приземлился, но пассажирке грозят проблемы

Самолет успешно приземлился, но пассажирке грозят проблемы

Фото: Иван ВИСЛОВ

В ВС ЛУ МВД рассказали о происшествии, которое случилось на борту самолета направления Москва-Иркутск. Диспетчерская служба приняла сообщение о дебоширке в самолете, который должен был подняться из аэропорта Внуково. На место отправили наряд транспортной полиции.

- Причиной вызова стал факт курения на борту. Нарушителем оказалась 34-летняя жительница Архангельска. Женщина курила электронную сигарету на борту воздушного судна во время полета, - рассказали в ведомстве.

При этом она нарушила требование статьи административного кодекса, которая подразумевает полный запрет на курение в воздушных суднах. Теперь женщина должна заплатить штраф 1,5 тысячи рублей.

К тому же, она может стать членом "черного списка" авиаперевозчика, так как курение на борту самолета ставит под угрозу весь перелет.