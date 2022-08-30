Еще 852 жителя Иркутской области заразились коронавирусом

Стало известно, вернут ли коронавирусные ограничения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К утру 30 августа в Иркутской области врачи выявили и подтвердили 852 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это чуть больше показателей предыдущего дня. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии вирус нашли у 312,3 тысячи человек. За день из больниц области выписали 22 пациента - они полностью выздоровели и отправились домой. Сейчас занято 727 ковид-коек. При этом выздоровления превысила уровень заражаемости - за сутки с амбулаторного и стационарного лечения сняли 861 человека.

К сожалению, за сутки один человек скончался от коронавируса. Еще один пациент умер от причин, не связанных с COVID-19.

Ранее "КП-Иркутск" писала, вернут ли коронавирусные ограничения в регионе. Некоторые изменения произойдут с 1 сентября, начала учебы у школьников и студентов.