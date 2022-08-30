В Иркутской области необходимо разработать программу развития среднего профессионального образования

Александр Ведерников: Иркутской области необходима программа развития среднего профессионального образования.

Депутаты Законодательного Собрания считают, что в Иркутской области необходимо разработать отдельную программу для среднего профессионального образования. Программа объединит многие вопросы, связанные с техникумами и колледжами, и позволит им развиваться. Тема обсуждалась на совещании в областном парламенте.

- В июне на сессии Законодательного Собрания депутаты утвердили поправки в региональный бюджет. В результате капитально отремонтируют общежития нескольких учреждений, также будет построено общежитие для Усть-Ордынского медколледжа, - сказал спикер ЗС Александр Ведерников.

Председатель областного парламента подчеркнул, что для более эффективного решения проблем в этой сфере необходимо разработать соответствующую госпрограмму.

- Она должна учитывать инфраструктуру, образовательные программы, потребности рынка труда, - добавил Александр Ведерников и напомнил, что президент России поручил уделить пристальное внимание именно среднему образованию и в регионах уже сегодня стоит задача формировать концепцию его дальнейшего развития.

Перед совещанием депутаты посетили общежитие Иркутского регионального колледжа педагогического образования. Экскурсию провела депутат ЗС, руководитель учреждения Галина Кудрявцева. Она пояснила, что в общежитии поэтапно проводится ремонт. Проживает 420 студентов. Во время корректировки бюджета в июне заложены средства на капремонт. Но мест в общежитии не хватает на всех. Также как и в общежитии Иркутского техникума архитектуры и строительства. В 34 комнатах здесь проживает 102 студента, а на первом этаже размещаются учебные классы. Посетили депутаты и студенческую поликлинику на Бурлова. Часть здания - в аварийном состоянии, закрыто. Тем временем, к поликлинике прикреплено 19 тысяч студентов вузов, колледжей и техникумов. Построить новое здание здесь невозможно, потому что не позволяет площадь участка. Других решений пока нет.

Тем временем, в 2022 году в колледжах и техникумах Иркутской области выделено 12 429 бюджетных мест, прием пока составил 79%. Высокий конкурс отметили в педагогические и медицинские колледжи и по IT-специальностям.