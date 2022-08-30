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Происшествия30 августа 2022 10:31

В Казачинско-Ленском районе 18-летний пьяный водитель без прав влетел в автобусную остановку

Трагедии удалось избежать, так как на остановке не было людей
Дарья БОЛЕСОВА
Виновник аварии оставил место ДТП, но полиция его остановила

Виновник аварии оставил место ДТП, но полиция его остановила

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В пресс-службе МВД по Иркутской области сообщили об инциденте, произошедшем в Казачинско-Ленинском районе. 18-летний водитель отечественной легковушки снес остановку общественного транспорта и попытался покинуть место происшествия.

По случайности в этот момент на остановке никого не было

По случайности в этот момент на остановке никого не было

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Виновник на своей машине «ВАЗ», не имея водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением на полном ходу въехал в остановку общественного транспорта. По счастливой случайности никто не пострадал, - пояснили в ведомстве.

При этом пьяное вождение - не единственное нарушение, которое допустил неопытный водитель. На молодого человека составили протоколы за неправильную регистрацию автомобиля, повреждение дорожных сооружений, ремень безопасности и оставление места ДТП.

Водителю грозит штраф от 30 тысяч рублей.