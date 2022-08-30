В Казачинско-Ленском районе 18-летний пьяный водитель без прав влетел в автобусную остановку

Виновник аварии оставил место ДТП, но полиция его остановила Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В пресс-службе МВД по Иркутской области сообщили об инциденте, произошедшем в Казачинско-Ленинском районе. 18-летний водитель отечественной легковушки снес остановку общественного транспорта и попытался покинуть место происшествия.

По случайности в этот момент на остановке никого не было Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Виновник на своей машине «ВАЗ», не имея водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением на полном ходу въехал в остановку общественного транспорта. По счастливой случайности никто не пострадал, - пояснили в ведомстве.

При этом пьяное вождение - не единственное нарушение, которое допустил неопытный водитель. На молодого человека составили протоколы за неправильную регистрацию автомобиля, повреждение дорожных сооружений, ремень безопасности и оставление места ДТП.

Водителю грозит штраф от 30 тысяч рублей.