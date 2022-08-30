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Общество30 августа 2022 14:37

В составы поездов маршрута Иркутск – Усть-Илимск с декабря добавят беспересадочные вагоны

График движения сформирован так, чтобы пассажиры уезжали ночью, а прибывали утром
Дарья БОЛЕСОВА
Продажа билетов начинается с 13 сентября

Продажа билетов начинается с 13 сентября

Фото: Иван МАКЕЕВ

Состав нескольких поездов маршрута Иркутск – Усть-Илимск пополнится беспересадочными вагонами. Это вагон для пассажиров, который находится в ряду нескольких поездов с переприцепкой по одной или нескольким станциям. Об этом сообщили в региональном РЖД.

- При этом новый график движения сформирован таким образом, чтобы пассажиры могли выезжать вечером, а прибывать на конечную станцию утром. Отправление со станции Усть-Илимск в 23:00, прибытие в Иркутск – в 5:10. В обратном направлении пассажиры также будут отправляться в 23:00, а прибывать в 6:40, - отметили в пресс-службе организации.

При этом время стоянок увеличивается, так как по просьбам местных жителей добавили новую остановку - Кутулик. Продажа билетов стартует с 13 сентября, а первый рейс назначен на 11 декабря.