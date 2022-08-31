Камеры на дорогах в Иркутском районе начнут работать с 1 сентября

Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камеры на дорогах в Иркутском районе начнут видео- и фотофиксацию уже с 1 сентября 2022 года. Их монтаж уже заканчивается, а о местах расположения рассказали в областной Госавтоинспекции. Всего установят 15 систем наблюдения.

- Все комплексы с целью снижения аварийности установлены в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Их функционал позволит проводить профилактику нарушений скоростного режима, правил выезда на встречную полосу, движение по обочине, требований дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено», - подробно пояснили в ведомстве.

Где установят камеры на дорогах в Иркутском районе

Полный список установленных камер. Фото: ГИБДД Иркутской области

Согласно статистике, когда на особо опасных участках дорог устанавливают подобные камеры фиксации, это благоприятно влияет на водителей. Они перестают превышать скорость, пересекать сплошную полосу и т.д. В 2021 году число аварий упало на 17%, а количество пострадавших - на 21%.