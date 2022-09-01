941 случай заражения коронавирусом подтвердился за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

1 сентября число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Приангарье за последние 24 часа увеличилось сразу на 941. За все время коронавирус в регионе подтвердился 316 162 раза. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Лечение в больницах проходят 770 зараженных, что на 23 пациента больше, чем накануне. При этом выздоровели 604 человека, с начала пандемии 304 125.

За сутки от коронавируса умер 1 житель Иркутской области. Количество летальных случаев на 1 сентября 2022 года составляет 8 726. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний скончались 767 заболевших.

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