Спикер ЗС Александр Ведерников поздравил школьников Иркутской области с Днем знаний

Александр Ведерников поздравил школьников с Днём знаний.

Спикер ЗС региона 1 сентября провел в Черемховском районе, где посетил школу в селе Узкий Луг. Александр Ведерников поздравил школьников, их родителей, и учителей с 1 сентября.

Школе 98 лет, в 1 класс пошли восемь ребятишек. По словам директора Игоря Скворцова, помимо уроков дети обучаются игре в шашки и шахматы, вокалу. В учреждении даже есть свой музей, военно-патриотический отряд «Штурм». Но школа маленькая и нуждается в новом современном здании.

Депутат также посетил среднюю школу №1 в Михайловке, в которой обучается почти 700 детей. Еще одна школа №3, которая неподалеку, нуждается в стадионе. Власти предлагают построить единое спортивное сооружение для двух школ.

Спикер вручил школьным библиотекам сборники сказок о Байкале, написанных авторами из Иркутской области.

- Хочу поздравить с праздником родителей, бабушек и дедушек. Программа обучения изменилась, вам будет интересно. Особые напутствия одиннадцатиклассникам, которых скоро ждут студенческие годы. Желаю терпения, и помните, родители вас любят, - сказал Александр Ведерников.