Сверток с телефонами попытались перебросить через забор колонии в Иркутской области. Фото предоставлено ГУФСИН России по Иркутской области

Двух иркутян задержали накануне за попытку перебросить через забор исправительной колонии №7 в Ангарске сверток с запрещенными предметами. В нем находились сотовые телефоны уже с сим-картами, наушники, а также зарядные устройства к ним. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.

- Их действия остановили сотрудники дежурной смены ИК-7, - говорят в региональном ГУФСИН. - На злоумышленников составили протокол об административном нарушении по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания».

Мужчинам предстоит выплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Изъятые запрещенные предметы будут конфискованы.

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