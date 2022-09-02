Необычную птицу вальдшнеп привезли иркутяне в питомник К-9

Птицу вальдшнеп отпустили на волю сотрудники питомника К-9 в Иркутске. Фото: питомник К-9

В иркутский питомник К-9 привезли необычное пернатое существо - водоплавающую птицу вальдшнеп. Ее обнаружили горожане и попытались помочь. Однако видимых ран и повреждений, которые бы мешали кулику жить ветеринары не обнаружили, поэтому специалисты приняли решение не оставлять его в госпитале. Этой историей сотрудники питомника поделились в социальных сетях.

- Мы отвезли этого кулика (вальдшнепа) в естественную среду обитания на болотистую местность, где птица сможет себя чувствовать комфортнее, чем в неволе, - рассказали ветеринары.

СПРАВКА КП

Вальдшнеп – крупная птица с плотным телосложением, длинным, прямым клювом и короткими ножками, которые частично покрыты опереньем. Ареал обитания кулика – лесостепь и степная зона Евразийского континента. На постсоветском пространстве гнезда вальдшнепа можно обнаружить почти везде, исключая Камчатку и некоторые районы Сахалина.