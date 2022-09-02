В Иркутске собирают канцелярские принадлежности для школьников из ЛНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 по 14 сентября на базе комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска, а также в вузах и колледжах принимают канцелярские принадлежности для школьников Кировска. Полный перечень необходимого опубликовали на официальном портале администрации областного центра.

- 3 августа 2022 года Иркутская область взяла шефство над Кировском. Регион будет поддерживать город Луганской Народной Республики кадрами, техникой, оборудованием, материалами, содействовать в решении текущих проблем, а также гуманитарной помощью, - напомнили в администрации города.

Канцелярия принимается по адресу: улица Горького, 40, в кабинетах 14 и 15 с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00. Студенты могут принять участие в акции «Мы вместе с Кировском» на базе своих учебных заведений.

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