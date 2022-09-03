День Байкала 2022 отметят в Иркутске 4 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День Байкала 2022 в Иркутске отметят 4 сентября. Основные мероприятия праздника пройдут в областном центре, на площади перед памятником Александру III. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

День Байкала 2022 в Иркутске

- Для детей и взрослых в 11 часов начнут свою работу интерактивные площадки, - рассказали в правительстве Иркутской области. - Желающие смогут принять участие в играх, викторинах и конкурсах экологической направленности. Также для всех собравшихся пройдут мастер-классы, среди которых создание 3D модели Байкала, графика «Байкальский пейзаж в круге», роспись пряника «Белек».

Во время празднования Дня Байкала 2022 в Иркутске будет работать передвижная для мониторинга состояния атмосферного воздуха. Также на сцене пройдет показ одежды, изготовленной из вторсырья.

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