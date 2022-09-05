В Иркутской области за неделю 12,5 тысячи человек заболели ОРВИ

В регионе идет прививочная кампания от гриппа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном штабе Роспотребнадзора сообщили, что за прошедшую неделю в Иркутской области выявили 12,5 тысячи случаев заражения ОРВИ. Сейчас начался сезон заболеваемости, особенно активно вирус "ходит" в образовательных учреждениях.

- Зарегистрировано 12554 случая заболевания ОРВИ, что на 23,2% ниже эпидемического порога. Более 43% заболевших составляют дети до 14 лет. Случаев гриппа не зарегистрировано. Во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости, - рассказали в ведомстве.

Уже сейчас население начали прививать от гриппа. В 2022 году планируют привить 60% жителей области. Уже сейчас иммунизировали 30,5 тысячи человек, из которых 5,8 тысячи - дети.

Отметим, сейчас из-за "погодных качелей" в регионе можно запросто подхватить простуду. Хоть синоптики и обещают потепление в ближайшие дни, в некоторых территориях будут идти дожди вместе с пронизывающими ветрами.