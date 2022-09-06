Отстраненный из-за маникюра футболист ФК "Иркутск" заявил, что команда не была против розовых ногтей

Некоторые известные спортсмены поддержали молодого человека в желании красить ногти

В эфире ток-шоу "Есть тема" на телеканале "Матч-ТВ" отстраненный от тренировок футболист ФК "Иркутск" рассказал, как команда отнеслась к его розовому маникюру. О реакции руководства клуба "КП-Иркутск" уже писала - спортсмену запретили считать себя частью команды. А вот другие члены клуба восприняли подобную форму самовыражения спокойно.

- Я знал, что там будут вопросы какие-то в команде, удивления. Но то, что поставят ультиматум такой, я даже не догадывался. В команде особо никакого хейта не было. Ребята просто удивились и спросили, зачем ты это сделал, - рассказал футболист.

В студии находились представители спортивной индустрии и власти. Мнение традиционно разделилось на два полюса: кто-то поддерживал отстраненного спортсмена, так как делать маникюр не запрещено законом; кто-то выступил резко против подобных выходок.

Отстранение от тренировок футболиста из-за маникюра в Иркутске

Футбольный клуб обозначил свою позицию в официальном паблике ВК:

- Профессиональная команда, где играл и тренировался игрок, – это своеобразная пирамида воспитания игроков. Где, вершина – команда мастеров, а основание – детская школа. Под нашим руководством занимается около трехсот детей. И взрослые, состоявшиеся футболисты подают пример не только своей игрой, но и своим поведением за пределами стадионов. Футболом мы воспитываем мальчиков мужчинами. Игроки должны думать о том, как принести победу команде, а не то, каким способом самовыражаться. Если спортсмен и хочет выделиться, то должен это делать в рамках дозволенного.