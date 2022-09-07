260 тысяч вызовов поступило на номер 112 в Иркутской области летом 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты в регионе рассказали, сколько раз за лето 2022 года жители Иркутской области набирали номер 112. Свыше 260 тысяч раз: 180 тысяч из них были отработаны операторами Системы-112, больше 83 тысяч обращений были направлены в экстренные службы. Статистикой поделились в пресс-службе правительства Иркутской области.

Больше всего звонков было «переведено» в скорую помощь, экстренная помощь медикам потребовалась 54 тысячам сибиряков. За помощью к полицейским через номер 112 этим летом обратилось около 28 тысяч жителей региона.

- Еще летом на номер 112 поступало 142 сообщения о потерявшихся в лесу, - отмечают специалисты. – Все они были оперативно обработаны и направлены в экстренные службы и спасателям, потерявшихся находили в кратчайшие сроки.

Напомним, что номер 112 доступен круглосуточно. Отвечающие на звонки операторы при необходимости могут перенаправить данные звонящего в оперативные службы.

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