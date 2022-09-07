Линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна построят в Куйтунском районе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Куйтунском районе планируют построить линейный элеватор для приемки, обработки и хранения зерна и других культур. Соглашение об этом подписали на Восточном экономическом форуме.

Это один из шагов по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай». Его задача - развивать сельское хозяйство на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, а затем экспортировать продукцию в Поднебесную, страны Средней Азии, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Иркутская область стала частью большого проекта, который поддержан Президентом Российской Федерации, - отметил губернатор региона Игорь Кобзев.

Выращивать зерно, зернобобовые и масличные культуры в Приангарье готовы по контрактной системе. Это позволит расширить посевные площади до 1 миллиона гектаров и повысить урожайность на 30-50%. В итоге к 2030 году дополнительно планируют производить не меньше 500 тысяч тонн культур.

На линейном элеваторе в Куйтунском районе можно будет одновременно хранить 200 тысяч тонн продукции. Валовой региональный продукт к 2035 году вырастет больше чем на 10 миллиардов рублей, а налоги в бюджеты увеличатся более чем на 2 миллиарда. Кроме того, появится 120 новых рабочих мест.

КОНКРЕТНО

Объемы растут

Объемы выращенного в Приангарье зерна выросли с 779,2 тысячи тонн в 2019 году до 917,8 тысячи тонн в 2021 году, масличных культур - с 33,8 тысячи тонн до 94,2 тысячи тонн.

За счет областной казны аграриям компенсируют 40-70 % затрат на покупку сельхозтехники и оборудования. На поддержку элитного семеноводства выделяют около 50 миллионов рублей в год.