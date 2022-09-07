Более 600 вакансий предложат молодежи из Иркутской области на региональном конкурсе «Моя карьера»

Выпускникам, студентам и молодым специалистам из Иркутской области предложат свыше 600 вакансий в 40 крупных компаниях и органах власти региона. Речь о втором областном конкурсе «Моя карьера», который проводится по инициативе губернатора Игоря Кобзева.

- Трудоустройство - один из факторов закрепления молодежи в родном регионе, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Проблема оттока кадров существует, это не секрет. Поэтому правительство Иркутской области уделяет большое внимание мерам, которые делают регион привлекательным для ребят. Конкурс «Моя карьера» - это одна из возможностей получить интересную, стабильную и престижную работу.

Так, начинающих специалистов готовы трудоустроить АО «Ангарская нефтехимическая компания», ассоциация «Байкальская виза», АО ИНК-капитал, ООО «ИНК», Группа компаний «Истлэнд», АО Фармасинтез, ООО «СибТрансСтрой», ООО Связьтранзит, а также более 10 министерств области, аппарат губернатора и правительства Приангарья и местные администрации.

Как проводится конкурс? В четыре этапа: сначала регистрация, затем отборочный тур в режиме онлайн, полуфинал и финал в очном и дистанционном форматах.

Участников разделят по группам: студенты, получающие среднее специальное образование, студенты вузов, молодые специалисты до 27 лет, и отдельно - после этого возраста.

Важно, что даже не имея опыта работы, во время конкурса молодежь сможет показать свои навыки и повысить профессионализм. Тех, кто отличится особо, пригласят на стажировку, а затем на работу.

Узнать подробнее и подать заявку можно на сайте конкурса и в соцсетях.