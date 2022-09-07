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Общество7 сентября 2022 5:35

Более 600 вакансий предложат молодежи из Иркутской области на региональном конкурсе «Моя карьера»

Он пройдет с 15 сентября по 30 ноября
Снежанна БЕЛОВА
Более 600 вакансий предложат молодежи из Иркутской области на региональном конкурсе «Моя карьера»

Более 600 вакансий предложат молодежи из Иркутской области на региональном конкурсе «Моя карьера»

Выпускникам, студентам и молодым специалистам из Иркутской области предложат свыше 600 вакансий в 40 крупных компаниях и органах власти региона. Речь о втором областном конкурсе «Моя карьера», который проводится по инициативе губернатора Игоря Кобзева.

- Трудоустройство - один из факторов закрепления молодежи в родном регионе, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Проблема оттока кадров существует, это не секрет. Поэтому правительство Иркутской области уделяет большое внимание мерам, которые делают регион привлекательным для ребят. Конкурс «Моя карьера» - это одна из возможностей получить интересную, стабильную и престижную работу.

Так, начинающих специалистов готовы трудоустроить АО «Ангарская нефтехимическая компания», ассоциация «Байкальская виза», АО ИНК-капитал, ООО «ИНК», Группа компаний «Истлэнд», АО Фармасинтез, ООО «СибТрансСтрой», ООО Связьтранзит, а также более 10 министерств области, аппарат губернатора и правительства Приангарья и местные администрации.

Как проводится конкурс? В четыре этапа: сначала регистрация, затем отборочный тур в режиме онлайн, полуфинал и финал в очном и дистанционном форматах.

Участников разделят по группам: студенты, получающие среднее специальное образование, студенты вузов, молодые специалисты до 27 лет, и отдельно - после этого возраста.

Важно, что даже не имея опыта работы, во время конкурса молодежь сможет показать свои навыки и повысить профессионализм. Тех, кто отличится особо, пригласят на стажировку, а затем на работу.

Узнать подробнее и подать заявку можно на сайте конкурса и в соцсетях.