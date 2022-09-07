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Происшествия7 сентября 2022 7:26

За 2022 год у жителей Иркутской области телефонные мошенники украли 780 млн рублей

Это сильно больше показателей предыдущего года
Дарья БОЛЕСОВА
Аферисты придумали новые схемы обмана граждан

Аферисты придумали новые схемы обмана граждан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе МВД Иркутской области предупредили население о происках телефонных мошенников. В 2022 году они стали более активны и изобретательны. Как результат, они смогли выманить у жителей региона 780 миллионов рублей за девять месяцев. Это на 200 миллионов рублей больше показателей 2021 года.

- Это связано с тем, что мошенники стали чаще похищать не только сбережения граждан, но и уговаривать их продать имущество и оформить многомиллионные кредиты, а деньги перечислить преступникам, - пояснили в ведомстве.

Причем им удалось поставить антирекорд по украденным у одного человека деньгами. Жительница Иркутской области единовременно перевела мошенникам 11,7 миллиона рублей. Ранее наибольшей суммой были 9,4 миллиона рублей.

Предупредите своих родственников (особенно пожилого возраста) об опасности телефонного мошенничества. Если вы стали жертвой, обратитесь в полицию.