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Происшествия7 сентября 2022 8:16

В Иркутске водитель-нарушитель лишился Mitsubishi Lancer за выезд на встречную полосу

Поймать мужчину удалось по видео очевидцев
Дарья БОЛЕСОВА
Автомобиль у нарушителя забрали и отправили на штраф-стоянку

Автомобиль у нарушителя забрали и отправили на штраф-стоянку

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В пресс-службе МВД Иркутской области рассказали о лихаче на Mitsubishi Lancer, которым возмутились автомобилисты регионального центра. В руки инспекторов попала запись видео-регистратора, на кадрах которой видно, что нарушитель спокойно поехал по встречной полосе.

- В ходе разыскных мероприятий автоинспекторы установили, что за рулем иномарки находился 32-летний житель Свердловского округа. Он не имеет права на управление транспортом, а его авто не зарегистрировано. Кроме того, за последний год он систематически привлекался к административной ответственности, - пояснили в ведомстве.

В итоге, к мужчине пришли правоохранители. Они составили несколько протоколов за ряд нарушений: за проезд на красный свет светофора, отсутствие регистрации машины и водительских прав, отсутствие ОСАГО, выезд на "встречку" и т.д.

Машину у лихача забрали и отправили на штраф-стоянку. А сам водитель должен будет ответить за каждое нарушение ПДД.