В Иркутске из горящей квартиры на улице Чернышевского спасли восемь человек Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили о пожаре, который произошел в областном центре на улице Чернышевского. Около 11:16 диспетчерская служба приняла информацию о возгорании в многоквартирном доме. Очагом пожара стала двухкомнатная квартира. На место выехали огнеборцы.

- Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных 15 жильцов дома, в том числе 4 детей. На момент прибытия первого подразделения в подъезде было сильное задымление. Звеном газодымозащитной службы были спасены 8 человек, из них трое несовершеннолетних, которых эвакуировали с верхних этажей, - рассказали в ведомстве.

Локализовать пожар удалось за 16 минут. Общая площадь пожара составила всего 4 квадратных метра, однако пламя смогло уничтожить мебель, окно и домашние вещи. По словам экспертов, огонь начал распространяться из розетки около компьютерного стола.