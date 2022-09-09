Врачи Иркутской области за сутки подтвердили 1147 случаев заражения COVID-19

От коварной болезни умер один человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Иркутской области к утру 9 сентября медики выявили и подтвердили коронавирус у 1147 местных жителей. Они сдали ковид-тесты и получили положительные результаты. Большинство из них находятся на амбулаторном лечении - сидят дома и информацию о своем состоянии врачей в поликлиниках. Как только пациенту становится хуже, его переводят в стационар. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

Зу сутки госпитализировали 6 человек, всего в больницах находятся 820 человек в разном состоянии. Полностью выздоровели 764 пациента с коронавирусом, их сняли с амбулаторного наблюдения и выписали из стационаров. За день один человек скончался от коронавируса, еще трое пациентов от причин, которые с вирусом не связаны.

За все время пандемии в Иркутской области коронавирусом заболели 324,3 тысячи человек, выздоровели 310 тысяч человек, скончались 8,7 тысячи человек.