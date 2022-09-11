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Происшествия11 сентября 2022 3:17

Под Иркутском живодеры привязали собаку к дереву и убили, сняв издевательства на видео

Жестоко убивших собаку живодеров задержали под Иркутском
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Жестоко убивших собаку живодеров задержали под Иркутском.

Жестоко убивших собаку живодеров задержали под Иркутском.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Семейную пару, которая жестоко расправилась с собакой, задержала полиция. Убив пса, они выложили видео расправы в интернет. Вычислили их сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции обратили внимание на видеозапись расправы над животным, - рассказывают в пресс-службе. - Изучив публикацию, полицейские приняли меры к установлению лиц, причастных к происшествию.

Так и была задержана семейная пара - 34-летний мужчина, который, вооружившись битой, насмерть забил привязанную к дереву собаку, и его 32 -летняя спутница, которая снимала все это на видео. Садистов доставили в отдел полиции в поселке Березовый под Иркутском. Возбуждено уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными. Уйти от наказания любителям жестоких съемок не удастся.