Под Иркутском живодеры привязали собаку к дереву и убили, сняв издевательства на видео

Жестоко убивших собаку живодеров задержали под Иркутском. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Семейную пару, которая жестоко расправилась с собакой, задержала полиция. Убив пса, они выложили видео расправы в интернет. Вычислили их сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции обратили внимание на видеозапись расправы над животным, - рассказывают в пресс-службе. - Изучив публикацию, полицейские приняли меры к установлению лиц, причастных к происшествию.

Так и была задержана семейная пара - 34-летний мужчина, который, вооружившись битой, насмерть забил привязанную к дереву собаку, и его 32 -летняя спутница, которая снимала все это на видео. Садистов доставили в отдел полиции в поселке Березовый под Иркутском. Возбуждено уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными. Уйти от наказания любителям жестоких съемок не удастся.