1 209 новых случаев коронавируса зафиксировали в Иркутской области на 11 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативная информация по коронавирусу, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Иркутской области, такова. Новых подтвержденных случаев инфицирования, по данным на 11 сентября 2022 года - 1209. А общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 326 735.

-Госпитализирован 841 пациент ( за последние сутки это количество выросло на 25), - уточняют в оперштабе.

Достаточно много и выздоравливает. Только за день больничные листы закрыли 644 жителям региона.

Но увы, болезнь коварна и помочь, несмотря на все усилия медиков, удается далеко не каждому. За минувшие сутки регион потерял еще одного человека, организм которого не справился с ковидом. Общее число жертв инфекции достигло 8737. От хронических заболеваний , не связанных с COVID-19, также умер один житель региона.