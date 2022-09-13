Банда преступников попала под арест за незаконный экспорт иркутского леса на 149,5 млн

Чтобы провезти лес, преступники подделывали документы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четырех участников ОПГ, которая занималась контрабандой иркутского леса в Китай, поместили под стражу. Они попались на очередной партии древесины, когда пытались провезти ее через таможню по поддельным документам. Всего преступникам удалось продать леса на 149,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Они вывезли в Китай 12,1 тысячи кубометров леса хвойных пород. Преступники действовали в группе из четырех человек. Причем это не первое уголовное дело, заведенное на "черных лесников" - один раз они уже попались на контрабанде. Таким образом, общая сумма ущерба по двум эпизодам незаконного экспорта составила 256,5 миллиона рублей.

Сейчас все участники находятся под арестом, пока продолжается расследование. Они проходят по статье "контрабанда стратегически важных товаров, совершенная организованной преступной группой" - семь дел завели по первой части статьи, еще шесть - по третьей.