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Происшествия13 сентября 2022 10:32

Педофил из Усть-Илимска получил 13 лет колонии строгого режима

Мужчина осмелился оспорить решение суда
Дарья БОЛЕСОВА
Преступник подал апелляцию

Преступник подал апелляцию

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе Усть-Илимского городского суда сообщили о вынесении приговора 51-летнему местному жителю. Мужчина обвиняется по статье "насильственные действия сексуального характера", а конкретно - по пункту "б" четвертой части статьи. Это значит, что он совершил действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста.

- В судебном заседании подтверждено два факта совершения иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших. Свою вину в совершении преступлений подсудимый не признал, от дачи показаний отказался, - рассказали в пресс-службе.

Суд приговорил преступника к 13 годам колонии строгого режима. При этом обвиняемый подал апелляцию, которая сейчас находится на рассмотрении. Приговор в законную силу еще не вступил.