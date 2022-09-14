Роспотребнадзор готовится подать групповой иск к закрытому фитнес-клубу «Весна» в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нарушение прав группы потребителей в областном центре нашли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Фитнес-клуб «Весна» по адресу Сергеева, 3/5 закрылся, а деньги купившим абонементы не вернули. Специалисты намерены подать групповой иск. Об этом сообщает пресс-служба организации.

- Предлагаем всем, кому было отказано в возврате денежных средств (или не получившим ответ на претензию/заявление) за не оказанные спортивно-оздоровительные услуги, присоединиться к групповому иску, - приглашают в региональном Роспотребнадзоре.

Также специалисты пояснили, что нужно сделать, чтобы присоединиться к иску. Иркутянам следует прийти в управление и принести необходимые документы, а также оформить заявление (образец можно найти здесь).

КОНКРЕТНО

Список документов необходимых для подачи группового иска:

Список необходимых документов

НА ЗАМЕТКУ!

Адрес Управления Роспотребнадзора по Иркутской области:

- г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 8

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08