Более 4,5 млн тестов на коронавирус сделали жители Иркутской области с 2020 года

Сейчас каждый день медики получают более тысячи положительных ковид-тестов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Роспотребнадзоре Иркутской области посчитали, что с 2020 года, когда пандемия коронавируса только началась, жители региона сделали 4,5 миллиона тестов на COVID-19. Для проверки наличия вирусов в крови используют тесты отечественного производства. Сейчас каждый день медики получают более тысячи положительных ковид-тестов. А делают их, конечно, гораздо больше.

- По состоянию на 14 сентября в Приангарье всего проведено 4589912 лабораторных исследования на COVID-19, - рассказали в ведомстве.

Напомним, к утру 14 сентября в Иркутской области диагноз подтвердился у 1 178 жителей региона. За все время их было зарегистрировано 330 314. Сейчас в стационарах находятся 805 человек, за сутки выписали полностью выздоровевших 34 пациента. К сожалению, за все время пандемии от коронавируса умерли 8 741 человек.

Врачи проводят круглосуточное наблюдение за пациентами стационара, многие зараженные находятся на амбулаторном лечении - сидят дома и отслеживают тяжесть своего состояния.