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Общество15 сентября 2022 0:57

Штраф за несвоевременную выплату другого штрафа назначили жителю Иркутска

Теперь мужчине необходимо выплатить еще 60 тысяч рублей
Мария КНЯЗЕВА
Штраф за несвоевременную выплату другого штрафа назначили жителю Иркутска

Штраф за несвоевременную выплату другого штрафа назначили жителю Иркутска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не захотел «дуть в трубочку». Иркутянин получил штраф за отказ от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение и не выплатил его в установленный срок. За это его привлекли к административной ответственности. И сумма увеличилась втрое. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Сибиряку объясняли, когда нужно уплатить штраф и что будет, если этого не сделать. Но действий от иркутянина не последовало.

- Тогда судебным приставом был составлен административный протокол о правонарушении, предусмотренном статьей «Уклонение от исполнения административного наказания» и направлен на рассмотрение мировому судье в Октябрьском районе, - говорят специалисты.

На заседание мужчина явился с квитанцией об оплате штрафа в 30 тысяч рублей. Но в суде указали, что все же оштрафованный нарушил закон и назначили ему наказание снова в виде штрафа, но в двукратном размере от первоначальной суммы. Теперь жителю Иркутска нужно будет выплатить еще 60 тысяч рублей.

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