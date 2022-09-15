Штраф за несвоевременную выплату другого штрафа назначили жителю Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не захотел «дуть в трубочку». Иркутянин получил штраф за отказ от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение и не выплатил его в установленный срок. За это его привлекли к административной ответственности. И сумма увеличилась втрое. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Сибиряку объясняли, когда нужно уплатить штраф и что будет, если этого не сделать. Но действий от иркутянина не последовало.

- Тогда судебным приставом был составлен административный протокол о правонарушении, предусмотренном статьей «Уклонение от исполнения административного наказания» и направлен на рассмотрение мировому судье в Октябрьском районе, - говорят специалисты.

На заседание мужчина явился с квитанцией об оплате штрафа в 30 тысяч рублей. Но в суде указали, что все же оштрафованный нарушил закон и назначили ему наказание снова в виде штрафа, но в двукратном размере от первоначальной суммы. Теперь жителю Иркутска нужно будет выплатить еще 60 тысяч рублей.

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