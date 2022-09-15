В Иркутской области обнаружили останки 25 древних рыб юрского периода

Фото: Томский государственный университет

В Иркутской области провели археологические раскопки, организаторами стали специалисты из Томского государственного университета (ТГУ). Также их сопровождал их иркутский коллега. На территории Иркутского угольного бассейна они нашли останки древних существ. Предположительно, юрского периода. Об этом сообщает ТГУ.

- За три недели работ мы вскрыли порядка 5 кв. м, и с этой площади нашли 25 экземпляров рыб разных видов - это достаточно много. По размерам они около 20-25 см в длину, но о видовой принадлежности пока говорить рано - нужно сначала препарировать образцы, - сказано в сообщении пресс-службы.

Подобное скопление рыб могло стать следствием какого-то происшествия, приведшего их к гибели. Археологи взяли пробы для разных анализов, чтобы понять точную причину смерти существ. Причем сами рыбы сохранились очень хорошо: в камне остались чешуйки и мягкие ткани. Такому "консервированию" способствует особенность Иркутского угольного бассейна. Все отложения здесь будто сцементированы.

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