Спасли и наложили гипс. Косулю сбила машина на Байкальском тракте под Иркутском

Машина сбила косулю на Байкальском тракте под Иркутском. Фото: питомник К-9

- Приезжайте, пожалуйста, тут какое-то дикое животное, копытное, попало видимо под колеса, лежит возле отбойника, того и гляди выскочит опять под колеса, мы его придержим, вы приедете? – такой звонок раздался накануне в ветеринарном госпитале питомника К-9 в Иркутске. – Мы недалеко от поворота на Пивовариху. Ждем.

Специалисты питомника тут же выехали на выручку животному.

- Кто это? Косуля? – сразу же поинтересовались у приехавшего кинолога Вячеслава Славина державшие животное две сибирячки.

- Да, косуля, - ответил он и начал готовить парнокопытное к погрузке в автомобиль, так как животное не двигалось, его нужно было везти на осмотр к ветеринарам.

Косуля лежала прямо на дороге у разделительного отбойника. Фото: питомник К-9

Специалисты сделали ренгтен и обработали рваные раны. Увы, новости оказались печальными.

- На снимке четко виден эпифизарный перелом берцовой кости, - говорят в госпитале для животных. – Попробуем наложить лангету, зафиксировать сустав. Косуля молодая, надеемся, все быстро срастется.

Говорить о том, вернется ли косуля в природу пока сложно. Это будет понятно после снятия гипса.

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