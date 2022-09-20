Жителей Иркутска просят пожертвовать книги для пациентов областной детской больницы

Акция «Книга – наш старый друг» стартовала в Иркутске. Всех желающих горожан приглашают поделиться любимыми печатными изданиями с маленькими пациентами областной детской больницы. Горожан просят ориентироваться на возраст от 9 до 17 лет. Также книгам по воспитанию и психологии будут рады родители и медперсонал. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Книги должны быть в хорошем состоянии. Перед дарением в больницу их продезинфицируют через специальный очиститель, - отметили в администрации Иркутска.

Также в рамках акции принимают: раскраски; цветные карандаши; фломастеры; клей ПВА; бумага формата А4 «Снегурочка»; цветная бумага формата А4; корректоры; игрушки; книги; памперсы для детей от 3 кг; игрушки (не мягкие). Также проводится денежный сбор на покупку тонометров и педиатрических манжет к ним.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

Отправить средства можно по реквизитам организации АНО ЦВОМ «СОВА»:

Основной счет открыт в Модульбанке:

ОГРН: 1203800018223

ИНН: 3810085424

КПП: 381201001

Р/С: 40703810470010003344

К/С: 30101810645250000092

БИК: 044525092

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»

Дополнительный расчетный счет открыт в Сберабанке:

ОГРН: 1203800018223

ИНН: 3810085424

КПП: 381201001

Р/С: 40703810718350002060

К/С: 30101810900000000607

БИК: 042520607

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»

Акция организована Центром воспитания и обучения молодежи «СОВА». Сбор проводят по адресу: улица Трудовая, 5. Принять участие в благотворительности можно до 15 декабря 2022 года.

За дополнительной информацией обращаться по номеру: 89246036826, е-mail: kirillrukavisnikov31@gmail.com.