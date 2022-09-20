Жителей Иркутска просят пожертвовать книги для пациентов областной детской больницы
Акция «Книга – наш старый друг» стартовала в Иркутске. Всех желающих горожан приглашают поделиться любимыми печатными изданиями с маленькими пациентами областной детской больницы. Горожан просят ориентироваться на возраст от 9 до 17 лет. Также книгам по воспитанию и психологии будут рады родители и медперсонал. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.
- Книги должны быть в хорошем состоянии. Перед дарением в больницу их продезинфицируют через специальный очиститель, - отметили в администрации Иркутска.
Также в рамках акции принимают: раскраски; цветные карандаши; фломастеры; клей ПВА; бумага формата А4 «Снегурочка»; цветная бумага формата А4; корректоры; игрушки; книги; памперсы для детей от 3 кг; игрушки (не мягкие). Также проводится денежный сбор на покупку тонометров и педиатрических манжет к ним.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ
Отправить средства можно по реквизитам организации АНО ЦВОМ «СОВА»:
Основной счет открыт в Модульбанке:
ОГРН: 1203800018223
ИНН: 3810085424
КПП: 381201001
Р/С: 40703810470010003344
К/С: 30101810645250000092
БИК: 044525092
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
Дополнительный расчетный счет открыт в Сберабанке:
ОГРН: 1203800018223
ИНН: 3810085424
КПП: 381201001
Р/С: 40703810718350002060
К/С: 30101810900000000607
БИК: 042520607
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»
Акция организована Центром воспитания и обучения молодежи «СОВА». Сбор проводят по адресу: улица Трудовая, 5. Принять участие в благотворительности можно до 15 декабря 2022 года.
За дополнительной информацией обращаться по номеру: 89246036826, е-mail: kirillrukavisnikov31@gmail.com.