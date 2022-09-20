Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 6:16

Жителей Иркутска просят пожертвовать книги для пациентов областной детской больницы

Также проводится денежный сбор
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Жителей Иркутска просят пожертвовать книги для пациентов областной детской больницы

Жителей Иркутска просят пожертвовать книги для пациентов областной детской больницы

Акция «Книга – наш старый друг» стартовала в Иркутске. Всех желающих горожан приглашают поделиться любимыми печатными изданиями с маленькими пациентами областной детской больницы. Горожан просят ориентироваться на возраст от 9 до 17 лет. Также книгам по воспитанию и психологии будут рады родители и медперсонал. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Книги должны быть в хорошем состоянии. Перед дарением в больницу их продезинфицируют через специальный очиститель, - отметили в администрации Иркутска.

Также в рамках акции принимают: раскраски; цветные карандаши; фломастеры; клей ПВА; бумага формата А4 «Снегурочка»; цветная бумага формата А4; корректоры; игрушки; книги; памперсы для детей от 3 кг; игрушки (не мягкие). Также проводится денежный сбор на покупку тонометров и педиатрических манжет к ним.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

Отправить средства можно по реквизитам организации АНО ЦВОМ «СОВА»:

Основной счет открыт в Модульбанке:

ОГРН: 1203800018223

ИНН: 3810085424

КПП: 381201001

Р/С: 40703810470010003344

К/С: 30101810645250000092

БИК: 044525092

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»

Дополнительный расчетный счет открыт в Сберабанке:

ОГРН: 1203800018223

ИНН: 3810085424

КПП: 381201001

Р/С: 40703810718350002060

К/С: 30101810900000000607

БИК: 042520607

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»

Акция организована Центром воспитания и обучения молодежи «СОВА». Сбор проводят по адресу: улица Трудовая, 5. Принять участие в благотворительности можно до 15 декабря 2022 года.

За дополнительной информацией обращаться по номеру: 89246036826, е-mail: kirillrukavisnikov31@gmail.com.