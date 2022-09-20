В Иркутске закончили ремонт Нижней Набережной на средства госпрограммы

Работы прошли по госпрограмме "Формирование комфортной городской среды" Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска сообщили о практически полном завершении работ по благоустройству Нижней Набережной. Улучшения территории закончили на 97%, по факту осталось докрасить ограждение и уложить асфальт у дальнего пандуса, а после этого убрать мусор. Работы провели на средства из федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

- В рамках благоустройства выполнена замена тротуарной плитки и облицовки подпорных стен причальной части набережной. Установлены скамейки и урны, а также перголы с качелями. Смонтировано наружное освещение. На территории высажены серебристые тополя, - пояснили в мэрии.

Нижнюю Набережную посещают большое количество горожан и туристов, это одно из основных прогулочных мест в городе. Первый этап ее благоустройства прошел еще в 2021 году. Тогда на территории провели озеленение, заменили ограждения, плитку, установили новые фонари.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Секса не было. Житель Красноярска в попытке снять проститутку потерял в Иркутске 150 тысяч рублей

Житель Красноярска в попытке снять проститутку в Иркутской области потерял 150 тысяч (подробнее)