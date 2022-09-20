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Общество20 сентября 2022 11:12

В Иркутске закончили ремонт Нижней Набережной на средства госпрограммы

Набережная является одним из главных мест для прогулок горожан
Дарья БОЛЕСОВА
Работы прошли по госпрограмме "Формирование комфортной городской среды"

Работы прошли по госпрограмме "Формирование комфортной городской среды"

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска сообщили о практически полном завершении работ по благоустройству Нижней Набережной. Улучшения территории закончили на 97%, по факту осталось докрасить ограждение и уложить асфальт у дальнего пандуса, а после этого убрать мусор. Работы провели на средства из федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

- В рамках благоустройства выполнена замена тротуарной плитки и облицовки подпорных стен причальной части набережной. Установлены скамейки и урны, а также перголы с качелями. Смонтировано наружное освещение. На территории высажены серебристые тополя, - пояснили в мэрии.

Нижнюю Набережную посещают большое количество горожан и туристов, это одно из основных прогулочных мест в городе. Первый этап ее благоустройства прошел еще в 2021 году. Тогда на территории провели озеленение, заменили ограждения, плитку, установили новые фонари.

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