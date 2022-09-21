В Иркутской области осудят вывезших за границу древесины на 50 млн рублей контрабандистов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Чунский районный суд Иркутской области передано уголовное дело о приобретение, хранение, переработка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере и контрабанде леса. По данным следствия, контрабандисты вывезли из региона 9000 кубометров пиломатериалов на 50 миллионов рублей. Об этом сообщают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным следствия, обвиняемые нарушали закон с 2016 по 2019 годы: приобретали, хранили, перерабатывали незаконно добытую древесину, далее через подставные фирмы вывозили пиломатериалы за рубеж.

- В результате противоправной деятельности обвиняемыми совершено три тяжких преступления, связанные с контрабандой лесоматериалов и незаконным оборотом древесины, расследование провели сотрудники СО Братского ЛО МВД России на транспорте, - говорят специалисты. – Дело передано для рассмотрения в суд.

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