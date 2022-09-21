Качество нового асфальта проверили на улице Седова в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

Улицу Седова в Иркутске закончат ремонтировать в течение сентября. А пока специалисты проверили качество нового асфальта. Для этого взяли образцы с верхнего слоя дорожного покрытия.

- Контрольные образцы будут направлены для исследования в лабораторию, - пояснила начальник лаборатории контроля качества МУП «ИркутскАвтодор» Гертруда Карпец. - Мы проверим толщину асфальта, степень уплотнения и другие свойства.

На этой улице уложили высокопрочный асфальтобетон, который обычно используют на федеральных магистралях и очень загруженных городских дорогах. Однако если проверка покажет, что асфальт не соответствует нормам, то подрядчику придется переделать покрытие. И только потом начнут наносить разметку. А еще нужно установить ограждения и дорожные знаки, доделать газоны. Небольшие замечания по благоустройству были, но за неделю их устранят.

- Многие водители ждали ремонта улицы Седова. Здесь расширили существующие полосы и добавили дополнительные в районе перекрестков, что позволило увеличить пропускную способность, - подчеркнул вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.

Напомним, улицу обновляют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».