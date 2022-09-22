На улице Карпинской в Иркутске проверили качество нового асфальта. Фото: администрация Иркутска.

В Иркутске продолжают проверять качество асфальта, который в этом году уложили на городских улицах. На этот раз взяли пробы верхнего слоя покрытия на Карпинской, которую ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- Все отобранные образцы отвезем в лаборатории. На месте смотрим только толщину асфальтобетона, - пояснила начальник лаборатории контроля качества МУП «ИркутскАвтодор» Гертруда Карпец. - Ранее на Карпинской уже проводили приемку нижних слоев асфальта.

Если лабораторные исследования покажут, что с асфальтом все в порядке, то на дороге нанесут разметку, установят знаки. Если обнаружатся недостатки - подрядчик будет их устранять.

Отметим, в порядок приводят более пяти километров улицы Карпинской. Из-за особенностей грунта увеличивали толщину основания дороги. Заасфальтировали проезжую часть и тротуары возле садоводств, там же оборудовали автобусные остановки. Кроме того, сделали кюветы, чтобы в дождь вода не скапливалась на проезжей части.