На первом этапе реконструкции парка Комсомольского благоустроили 15 тысяч кв.м.

Фото: министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области

В министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области рассказали, что в "Парке Комсомольском", который находится в городке авиастроителей, закончили первый этап реконструкции. Территорию парка хотят замостить новой плиткой, детские площадки покрыть специальным резиновым материалом, построить велодорожки и т.д. Сейчас благоустроили 15 тысяч квадратных метров из 86 тысяч "квадратов". Работы много.

- Проектная документация на благоустройство 2 этапа "Парка Комсомольский" в настоящее время находится в стадии разработки. В рамках 2 этапа на открытой площадке круглой формы предусмотрена установка перголы с качелями. Планируется устройство велопарковки, площадки для выгула собак. Главная аллея от ДК им. Гагарина будет оборудована стендами с изображениями самолетостроения Иркутского авиационного завода, - рассказали в министерстве.

Напомним, данное общественное место выбрали во время голосования среди жителей Иркутска. За парк проголосовали более 5 тысяч человек. Отметим, работы проводят на средства из федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".