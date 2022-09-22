Жилые кварталы СОЮЗ PRIORITY - идеально для тех, кто хочет жить в центре Иркутска, но вне суеты

В Иркутске презентовали самый ожидаемый проект от девелопера ГРАНДСТРОЙ - Жилые кварталы СОЮЗ PRIORITY. Это дома высотой от 9 до 18 этажей с приватными дворами, подземной парковкой, собственным плеи хабом и развитои инфраструктурои в сердце Свердловского раи она.

- В стремлении изменить жизнь к лучшему, мы создаем современные жилые комплексы, - отметила генеральный директор компании ГРАНДСТРОЙ Екатерина Прядко. - На первый план не квадратные метры, а люди и их образ жизни. На сегодня нами построено шесть комплексов, и это не просто квартиры, а качественно благоустроенные дворы, общественные помещения и развитая инфраструктура.

- При разработке концепции СОЮЗ PRIORITY был проведен глубокий анализ территории: учтены транспортные и пешеходные связи, зеленый каркас, инфраструктура, историческое формирование района, - рассказала начальник планово-технического отдела компании ГРАНДСТРОЙ Олеся Куприенко. - Метод дизайн-сценирования позволяет организовать элементы благоустройства в единую систему для всех: молодежи, семей с детьми, пенсионеров. Двор без машин, для малышей - большая песочница, горки, карусели, качели, для родителей - зоны отдыха.

Урбан-виллы, квартиры с террасами, квартиры с окнами в ванной и лифт в паркинге - все это тоже Жилые кварталы СОЮЗ PRIORITY.

Продажи уже стартовали. По программе Ипотека PRIORITY ставка - от 3%.

ВАЖНО

ГРАНДСТРОЙ входит в топ-5 застройщиков России по потребительским предпочтениям, а новый жилой комплекс уже вошел в топ-9 новостроек страны среди 3028 (данные на 1 сентября 2022 года).