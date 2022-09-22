Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 11:49

Как пройдет референдум о вхождении в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Иркутске

В Иркутске пройдет референдум о вхождении в Россию ЛНР,ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
В Иркутске пройдет референдум о вхождении в Россию ЛНР,ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В Иркутске пройдет референдум о вхождении в Россию ЛНР,ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Фото: Мария АНАНОВА

Руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей после обращения общественников приняло решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ. Во всех четырех регионах голосование будет проходить 23-27 сентября. Безусловно, референдум о вхождении в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Иркутске тоже состоится - среди тех жителей этих территорий, кто сейчас находится в Сибири.

Референдум о вхождении в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Иркутске

О том, как будет организован референдум в Иркутске, "КП" выяснила в региональном избиркоме.

-Будет организовано четыре участка - по числу освобожденных территорий - ЛНР, ДНР и Херсонской области, - рассказали в облизбиркоме. - С 23 по 26 сентября голосование будет проходить вне помещения, как удобно тем, кто решит отдать свой голос. А 27 сентября стационарный участок откроется в Иркутске на ул. К. Маркса, 24. Членами избиркома будут также жители освобожденных территорий.

Двери участка для проведения референдума о вхождении в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Иркутске будут открыты по традиции - с 8 утра до 8 вечера.