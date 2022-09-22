Иркутянам рассказали, как животные помогают людям в Донбассе

Животные, как и люди, страдают от частых бомбежек Фото: Дарья ИСАЕВА

Корреспондент NEWS.ru. сделал специальный репортаж о том, как живут люди в Донбассе, и какое место в их повседневности занимают животные. С учетом того, что в ДНР сейчас огромные проблемы с подачей воды, животных содержать не то что трудно, а практически невозможно. Но доброе человеческое сердце не может бросить братьев меньших на произвол судьбы.

Например, в районе Донецка все еще существуют конюшни с лошадьми, о которых заботятся очень преданные люди. Одна из них - Инга, которая пытается сохранить жизнь коням, постоянно принося им воду и еду. В этом районе постоянно идут бомбежки, некоторые животные умирают от стресса из-за звуков.

- Мы, так же как и вся Донецкая Республика, страдаем от нехватки воды. Нас это касается особенно сильно. Одной лошади требуется 60 литров воды в день. Конечно, напоить всех сразу невозможно. Подвоз воды организовывает администрация города Макеевки, но этого катастрофически не хватает, - рассказала женщина.

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