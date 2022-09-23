Погода в Иркутске 23 сентября порадует горожан Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Иркутске 23 сентября принесет горожанам небольшой подарок. В город сегодня ненадолго вернется лето. Правда, нас ждет не июльский зной, а достаточно прохладный ,по летним меркам, денек. Днем воздух в областном центре прогреется до +20 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 23 сентября

Вообще, по данным статистики от Яндекса, сегодняшняя пятница станет самым теплым 23 сентября за последние 30 лет наблюдений. Такие температурные показатели – это на 8 градусов выше средних климатических значений. И все же, рекорд не побит. Не хватило всего лишь +1 градуса. Самым теплым 23 сентября считается этот день в 1988 году, тогда термометры показывали +21. А вот самым холодным 23 день сентября был в 1962-ом, приморозило в тот день до -5.

- Погода в Иркутске 23 сентября: переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь, - добавляют метеорологи. – Дует юго-восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Днем ожидаем +18…+20 градусов.

Атмосферное давление в городе составляет 720 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года в Иркутске считается вариантом нормы.

Погода в Иркутской области 23 сентября не такая радужная. В регионе снова ждут сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Также в Приангарье пройдут небольшие и умеренные дожди, местами даже грозы. Существенных осадков не ждут в южных и верхнеленских районах. Столбики уличных термометров в пятницу по области покажут +11…+16. Если небо затянут облака, похолодает до +1…+6. Тепло сегодня в южных и верхнеленских районах, там до +17…+22, местами +7…+12.

Внимание! Местами по области 23-25 сентября ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08