Ночью женщина попала под колеса автомобиля «Рено» на ул. Байкальской в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутска разбираются в обстоятельствах ДТП с участием пешехода. Авария произошла сегодня около 01 часа 25 минут в районе световой опоры по улице Байкальской в Иркутске. Об этом сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

- По предварительным данным, 53-летний водитель автомашины «Рено», следуя в направлении центра города, наехал на 32-летнюю женщину, переходящую проезжую часть вне пешеходного перехода, - отмечают в полиции.

К счастью, авария завершилась относительно благополучно, насколько это, конечно, возможно, в подобной ситуации. Иркутянка получила травмы, врачи оказали ей необходимую помощь.

Как уточняют в МВД, водитель «Рено» в момент аварии был трезв.

Сейчас полиция проводит проверку всех деталей произошедшего, чтобы впоследствии дать ему правовую оценку.