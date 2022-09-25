За сутки у 725 жителей Иркутской области подтвердился коронавирус Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжаются случаи заражения коронавирусом и их не мало. Так за минувшие сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили еще 725 жителей региона, из них 195 проживают в Иркутске, 99 в Ангарске, 74 в Саянске, 46 в Братске. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Приангарье.

- Всего с начала пандемии в области подтверждено 340 255 случаев инфицирования коронавирусом, - говорят специалисты. - Выздоровело уже 325 919 (+1 040 за сутки).

В ковидных госпиталях сейчас лечат 566 пациентов. Увы, летальные исходы продолжаются. За сутки от COVID-19 умер один зараженный, еще двое с таким же диагнозом скончались из-за иных болезней. Всего жертвами пандемии стали 9571 житель региона, из них 8757 сгубил именно коронавирус, 814 страдали и от других тяжелых заболеваний, приведших к гибели.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 сентября. Фото оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Приангарье

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