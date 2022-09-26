Суточный прирост заболевших COVID-19 в Иркутской области упал до 548 человек

В регионе не действуют ковид-ограничения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К 26 сентября врачи Иркутской области выявили и подтвердили 548 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе заболели 340,8 тысячи человек, 135,8 тысячи инфицированных обнаружили в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки полностью выздоровели 803 человека, 13 пациентов выписали из больниц. Сейчас в стационарах находятся 576 человек, количество госпитализированных граждан уменьшается с каждой неделей. К сожалению, от коронавируса скончались два человека. Летальность остается низкой, но не опускается до нуля.

Отметим, антилидером по количество зараженных является Иркутск - здесь за день подтвердили 243 случая инфицирования COVID-19.

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