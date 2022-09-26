Глава Иркутской области Игорь Кобзев потребовал усилить меры безопасности в школах

В Ижевске погибли 13 человек, из них 7 детей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принес соболезнования родственникам погибших во время стрельбы в школе №88 в Ижевске. На настоящий момент официальные ведомства сообщают о 13 погибших, среди которых 7 детей. Еще 14 школьников и 7 взрослых получили ранения, они сейчас находятся под присмотров врачей.

- Это - действительно страшно. Всем родственникам погибших - сил и мужества пережить трагедию. Пострадавшим - скорейшего выздоровления, - написал глава региона в официальном ТГ-канале.

Также Кобзев поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях. Наиболее важно, чтобы посторонние не смогли пройти на территорию школ, детских садов, ВУЗов и т.д. К сожалению, трагедия в Ижевске - не единственный страшный случай, произошедший в стенах школ.

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Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев (подробнее)