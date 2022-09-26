Раненный в Усть-Илимске военком находится на ИВЛ

Для спасения военкома отправили специальную бригаду медиков из Иркутска
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
О состоянии раненного военного комиссара рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области. Александр Елисеев находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, в реанимации ему остановили кровотечение и сделали переливание.
- Стоит отметить, что с начальным этапом госпитализации медицинские работники Усть-Илимской городской больницы справились хорошо. Сегодня медики из областного центра осмотрят пациента. Решение о госпитализации в Иркутск примут утром. В настоящее время пострадавший нетранспортабелен, - цитирует пресс-служба осуществляющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Шелехова.
Для лечения военкома отправили специальную бригаду Иркутского областного центра медицины катастроф, они вылетели в Усть-Илимск. В составе команды находятся травматолог, сосудистый хирург, торакальный хирург, анестезист-реаниматолог и медсестра-анестезистка.
Напомним, 25-летний мужчина пришел в военкомат с оружием 26 сентября. Сотрудники Росгвардии задержали его сразу после произошедшего.
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