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Происшествия26 сентября 2022 11:19

Раненный в Усть-Илимске военком находится на ИВЛ

Бригада медиков вылетела из Иркутска для его спасения
Дарья БОЛЕСОВА
Для спасения военкома отправили специальную бригаду медиков из Иркутска

Для спасения военкома отправили специальную бригаду медиков из Иркутска

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О состоянии раненного военного комиссара рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области. Александр Елисеев находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, в реанимации ему остановили кровотечение и сделали переливание.

- Стоит отметить, что с начальным этапом госпитализации медицинские работники Усть-Илимской городской больницы справились хорошо. Сегодня медики из областного центра осмотрят пациента. Решение о госпитализации в Иркутск примут утром. В настоящее время пострадавший нетранспортабелен, - цитирует пресс-служба осуществляющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Шелехова.

Для лечения военкома отправили специальную бригаду Иркутского областного центра медицины катастроф, они вылетели в Усть-Илимск. В составе команды находятся травматолог, сосудистый хирург, торакальный хирург, анестезист-реаниматолог и медсестра-анестезистка.

Напомним, 25-летний мужчина пришел в военкомат с оружием 26 сентября. Сотрудники Росгвардии задержали его сразу после произошедшего.

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