Раненный в Усть-Илимске военком находится на ИВЛ

Для спасения военкома отправили специальную бригаду медиков из Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О состоянии раненного военного комиссара рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области. Александр Елисеев находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, в реанимации ему остановили кровотечение и сделали переливание.

- Стоит отметить, что с начальным этапом госпитализации медицинские работники Усть-Илимской городской больницы справились хорошо. Сегодня медики из областного центра осмотрят пациента. Решение о госпитализации в Иркутск примут утром. В настоящее время пострадавший нетранспортабелен, - цитирует пресс-служба осуществляющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Шелехова.

Для лечения военкома отправили специальную бригаду Иркутского областного центра медицины катастроф, они вылетели в Усть-Илимск. В составе команды находятся травматолог, сосудистый хирург, торакальный хирург, анестезист-реаниматолог и медсестра-анестезистка.

Напомним, 25-летний мужчина пришел в военкомат с оружием 26 сентября. Сотрудники Росгвардии задержали его сразу после произошедшего.

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