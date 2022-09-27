День омуля на Байкале 2022 отметят 1 октября в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День омуля 2022 на Байкале смогут отметить сибиряки 1 октября в поселке Листвянка. В этот день на берегу знаменитого озера состоится праздничная программа с концертом, конкурсами, мастер-классами и другими активностями. Об этом сообщают организаторы праздника.

День омуля 2022 на Байкале: где, когда

- Приглашаем всех желающих на празднование в Листвянку, - говорят они. – Начало в 12.30.

И обещают все, кто придет на торжество, смогут насладиться выступлением творческих коллективов, принять участие в конкурсах с призами и подарками, узнать и научиться делать что-то новое и интересное на мастер-классах, а также сфотографироваться с животными из «Сибирского зоопарка» поселка Листвянка. Кроме того, в планах – чаепитие и угощение от шеф-поваров – уха. Ведь День омуля на Байкале 2022 - это гастрономический фестиваль. Его проводят в Иркутской области ежегодно.

День омуля 2022 на Байкале: куда ехать

1 октября, поселок Листвянка

Праздник пройдет на площади у здания по адресу ул. Исток Ангары, 11