Пропускной режим в военкоматах Иркутской области ужесточен. Фото: правительство Иркутской области

Пропускной режим в военкоматах региона ужесточен после нападения на военного комиссара в Усть-Илимске. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях 27 сентября сообщил заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань.

- К сожалению, есть такие граждане, которые совершают необдуманные дейсвия. Органы власти обеспечили соответствующий пропускной режим - он ужесточен, - отметил заместитель военкома региона. - Органы полиции и Росгвардии принимают все усилия, чтобы не допустить подобные попытки посягательств.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, в одном из военкоматов Усть-Илимска 25-летний мужчина открыл стрельбу. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Игорь Кобзев. Нападавшего сразу же задержали сотрудники Росгвардии. Раненый военком бортом санавиации направлен в областной центр.

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