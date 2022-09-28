Первый снег выпал в Иркутске 28 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тем, кто утром перед выходом из дома прихватил с собой зонт и вооружился шапкой и шарфом, можно только позавидовать. В Иркутске и Ангарске около полудня 28 сентября выпал снег - еще одно напоминание о приближающейся зиме. Однако до снежного покрова, конечно же, еще далеко. Местами мелкие белые хлопья падали на землю вперемешку с дождем.

- В среду, 28 сентября, в Иркутске облачно с прояснениями, - говорят синоптики. - Ожидаются умеренные осадки преимущественно в виде дождя, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Воздух в этот осенний день прогреется лишь до +5...+7 градусов.

29 сентября в целом по региону метеорологи обещают все ту же переменную облачность. Осадки в виде дождя и снега повторятся. Также в Приангарье придет восточный, юго-восточный ветер 4-9 м/с. Температура ночью упадет до 0 градусов, а местами и вовсе похолодает до -8. Днем столбик термометра покажет +10...+15 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Такое случается редко. В Прибайкальском национальном парке фотоловушка поймала маму-рысь и ее котят. В Прибайкальском национальном парке смогли сфотографировать маму-рысь с детенышами. (подробности)