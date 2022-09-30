Синоптики разочаровали, рассказав какой будет погода в Иркутске 30 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последний день сентября подтвердит сибирякам, что зима действительно близко. Сегодня в городе обещают дождь с мокрым снегом. Такой будет погода в Иркутске 30 сентября, по данным синоптиков Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 30 сентября

- Погода в Иркутске 30 сентября: переменная облачность, дождь с мокрым снегом, - говорят метеорологи. – В областном центре дует юго-восточный ветер с переходом на северо-западный и скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

Температурные показатели сегодня в столице региона поднимутся всего до +6…+8 градусов. Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 718 миллиметров ртутного столба.

Что касается прогноза по Приангарью, погода в Иркутской области 30 сентября ожидается также с переменной облачностью и дождем с мокрым снегом. Местами выпадут умеренные, местами сильные осадки. Небольшими они будут в Катангском, Киренском и северо-восточных районах. Порывы ветра по области в пятницу составят 15-20 м/с. Воздух прогреется лишь до +4…+9. Если небо закроют облака, станет еще холоднее +3…-2.

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